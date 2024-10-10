Килограммы будут "таять" каждый день: 3 лучших супа для похудения

Ученые уже давно доказали, что в среднем человек набирает один-два килограмма веса в холодное время года.

Похудение – это длительный и очень изнурительный процесс. Поэтому диетологи предлагают ускорить и облегчить похудение с помощью супов. Эти простые блюда не только вкусны, но и очень полезны для фигуры, ведь помогут значительно быстрее сбросить лишний вес. А также согреют в холодное время года.

Какие супы для похудения: как приготовить

Фасолевый суп. Для этого блюда нужны следующие составляющие: 500 г фасоли, 2 небольшие моркови, луковица, специи и зелень по вкусу. Фасоль нужно промыть и замочить на 4 часа. Затем ее нужно после закипания воды поварить 40 минут. Морковь следует нарезать соломкой, лук – кубиком, добавить овощи в суп. Нужно варить еще 10 минут, затем добавить лавровый лист, перец, немного имбиря и еще поварить 5 минут. Тем временем подготовьте зелень и добавьте в суп после того, как выключите плиту. Дайте блюду настояться 5 минут и можно подавать к столу.

Для этого блюда нужны следующие составляющие: 500 г фасоли, 2 небольшие моркови, луковица, специи и зелень по вкусу. Фасоль нужно промыть и замочить на 4 часа. Затем ее нужно после закипания воды поварить 40 минут. Морковь следует нарезать соломкой, лук – кубиком, добавить овощи в суп. Нужно варить еще 10 минут, затем добавить лавровый лист, перец, немного имбиря и еще поварить 5 минут. Тем временем подготовьте зелень и добавьте в суп после того, как выключите плиту. Дайте блюду настояться 5 минут и можно подавать к столу. Суп-пюре из сладкого картофеля. Сделайте зажарку из одной моркови, добавьте 80 грамм сладкого картофеля, 80 грамм измельченных помидоров, пол луковицы, нарезанной кубиком, два зубчика чеснока. Овощную смесь пожарьте еще 10 минут. Затем посолите, добавьте немного перца и отправьте в духовку запекаться на 20 минут при температуре 180 градусов. После приготовления к овощной смеси добавьте 300 г овощного или куриного бульона и хорошо взбейте блендером. После этого суп можно приправить зеленью и подавать на стол.

Сделайте зажарку из одной моркови, добавьте 80 грамм сладкого картофеля, 80 грамм измельченных помидоров, пол луковицы, нарезанной кубиком, два зубчика чеснока. Овощную смесь пожарьте еще 10 минут. Затем посолите, добавьте немного перца и отправьте в духовку запекаться на 20 минут при температуре 180 градусов. После приготовления к овощной смеси добавьте 300 г овощного или куриного бульона и хорошо взбейте блендером. После этого суп можно приправить зеленью и подавать на стол. Томатный суп. Для приготовления супа понадобится 1 л томатного сока, 1 кг свежих помидоров, 1 пучок сельдерея, 2 моркови, любая свежая зелень по вкусу. Томаты обдайте кипятком, снимите с них кожуру, измельчите в блендере до состояния пюре. Морковь необходимо натереть на мелкой терке, размельчите сельдерей и зелень, смешайте все овощи и залейте томатным соком. Овощную смесь приправьте солью и поставьте в холодильник на 2 часа.

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