У "Резерв+" стався масштабний збій: що відомо

У застосунку стався збій / © armyinform.com.ua

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У застосунку «Резерв+» стався черговий серйозний збій, через який багато військовозобов’язаних українців не змогли авторизуватися в електронних кабінетах.

При спробі увійти користувачі бачили повідомлення про технічні неполадки, а в соцмережах почали масово з’являтися скарги на цю проблему.

Намагаючись увійти до застосунку, «Резерв+» видає помилку із повідомленням «сталося щось дивне», а повторні спроби авторизації чи оновлення застосунку не допомагають. Фахівці радять зачекати деякий час і спробувати знову пізніше.

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Збій у роботі застосунку вже трапився втрете, за останній період. Через це військовозобов’язаним рекомендують мати при собі паперові військово-облікові документи, щоб уникнути проблем під час перевірок.

Збої у роботі «Резерву+» почалися невдовзі після анонсу Міністерством оборони нового оновлення додатка. У свіжій версії 1.7.1 з’явилася можливість оплачувати штрафи онлайн, однак після виходу оновлення користувачі зіткнулися з низкою технічних труднощів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Черкаській, Київській та Житомирській областях поліція та СБУ викрили шахрайську групу, яка допомагала ухилятися від мобілізації. Зловмисники продавали підроблені документи та фейкові додатки «Резерв+» і «Дія», заробляючи до 300 тисяч гривень на місяць.

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