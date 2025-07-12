В "Резерв+" произошел масштабнейший сбой: что известно

В приложении произошел сбой / © armyinform.com.ua

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В приложении "Резерв+" произошел очередной серьезный сбой, из-за которого многие военнообязанные украинцы не смогли авторизоваться в электронных кабинетах.

При попытке войти в приложение пользователи видели сообщения о технических неполадках, а в соцсетях начали массово появляться жалобы на эту проблему.

Пытаясь войти в приложение, «Резерв+» выдает ошибку с сообщением «произошло что-то странное», а повторные попытки авторизации или обновления приложения не помогают. Специалисты советуют подождать некоторое время и попробовать снова позже.

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Сбой в работе приложения уже случился в третий раз, за последний период. Поэтому военнообязанным рекомендуют иметь при себе бумажные военно-учетные документы, чтобы избежать проблем во время проверок.

Сбои в работе «Резерва+» начались вскоре после анонса Министерством обороны нового обновления приложения. В свежей версии 1.7.1 появилась возможность оплачивать штрафы онлайн, однако после выхода обновления пользователи столкнулись с рядом технических трудностей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черкасской, Киевской и Житомирской областях полиция и СБУ разоблачили мошенническую группу, которая помогала уклоняться от мобилизации. Злоумышленники продавали поддельные документы и фейковые приложения «Резерв+» и «Дія», зарабатывая до 300 тысяч гривен в месяц.

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