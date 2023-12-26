У РФ відкрили кримінальну справу проти мера Чернівців: деталі

За російським законодавством Клічуку загрожує до 10 років ув'язнення.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу щодо мера Чернівці Романа Клічука за статтею про "фейки проти збройних сил Росії!.

Про це повідомляють росЗМІ.

За версією росіян, Клічук публікував у Мережі "завідомо неправдиву інформацію" про дії російської армії в Бучі, Гостомелі, Ірпені та населеному пункті Ворзель Київської області під час окупації цих українських територій.

"Під час розслідування кримінальної справи співробітники судово-експертного центру провели необхідні експертизи, слідство продовжено до 3 лютого 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Меру Чернівців за російським законодавством загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Росії вже не вперше оголошують у розшук очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Йому вигадали "звинувачення" з цілої низки статей. У ГУР називають це підтримкою пропаганди.

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