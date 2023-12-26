В РФ возбудили уголовное дело против мэра Черновцов: детали

По российскому законодательству Кличуку грозит до 10 лет тюрьмы.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении мэра Черновцы Романа Кличука по статье о "фейках против вооруженных сил России!"

Об этом сообщают РосСМИ.

По версии россиян, Кличук публиковал в Сети "заведомо ложную информацию" о действиях российской армии в Буче, Гостомеле, Ирпене и населённом пункте Ворзель Киевской области во время оккупации этих украинских территорий.

"В ходе расследования уголовного дела сотрудники судебно-экспертного центра провели необходимые экспертизы, следствие продлено до 3 февраля 2024 года", — говорится в сообщении.

Мэру Черновцов по российскому законодательству грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в России уже не впервые объявляют в розыск главу Главного управления разведки Кирилла Буданова. Ему придумали "обвинения" по целому ряду статей. В ГУР называют это поддержкой пропаганды.

Читайте также ведущие новости дня: