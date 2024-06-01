У Вінниці пролунали вибухи - ЗМІ

У Вінниці та області оголошена повітряна тривога.

В ніч проти 1 червня у Вінниці пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

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Про це інформує Суспільне з посиланням на власні джерела.

"У Вінниці чутно вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Наразі у Вінниці та області оголошена повітряна тривога у звʼязку з загрозою БпЛА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ потужно атакувала Хмельниччину дронами і ракетами.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни атакували "Шахедами" Рівненську область.

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