У Вінниці пролунали вибухи - ЗМІ

У Вінниці та області оголошена повітряна тривога.
В ніч проти 1 червня у Вінниці пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Про це інформує Суспільне з посиланням на власні джерела.
"У Вінниці чутно вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Наразі у Вінниці та області оголошена повітряна тривога у звʼязку з загрозою БпЛА.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ потужно атакувала Хмельниччину дронами і ракетами.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни атакували "Шахедами" Рівненську область.
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