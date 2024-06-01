В Виннице раздались взрывы — СМИ

В Виннице и области объявлена воздушная тревога.

В ночь на 1 июня в Виннице прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

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Об этом сообщает Общественное со ссылкой на собственные источники.

"В Виннице слышны взрывы, сообщили корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.

В Виннице и области объявлена воздушная тревога в связи с угрозой БпЛА.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ мощно атаковала Хмельнитчину дронами и ракетами.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне атаковали "Шахедами" Ровенскую область.

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