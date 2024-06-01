На Київщині сили ППО працюють по ворожих БпЛА - ОВА

У Київський області сили протиповітряної оборони працюють по ворожих ударних безпілотниках.

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Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

У повідомленні вказується, що в повітряному просторі області були зафіксовані безпілотники.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку" - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ потужно атакувала Хмельниччину дронами і ракетами.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни атакували "Шахедами" Рівненську область.

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