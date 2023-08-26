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У ВМС України створили спеціальну бригаду морських дронів

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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У ВМС України створили спеціальну бригаду морських дронів

Морський дрон

В Україні з'явилася 385-та окрема бригада морських безпілотних комплексів спеціального призначення Військово-морських сил ЗСУ.

У складі Військово-морських сил ЗСУ сформували окрему бригаду для застосування морських безпілотників.

Про це повідомляє Мілітарний.

Так, президент Володимир Зеленський, 24 серпня, на Софійській площі вручив державні нагороди, відзнаки військовим частинам і бойові прапори зі стрічками з почесними найменуваннями. Зокрема, бойовий прапор отримала і 385-та окрема бригада морських безпілотних комплексів спеціального призначення Військово-морських сил ЗСУ.

Слід зазначити, що раніше про існування такого підрозділу у складі українського військового флоту публічно не повідомлялося. Тобто у складі ВМС України вперше в історії сформували окрему бригаду для застосування морських безпілотників (безпілотних суден).

"Імовірно, саме цей підрозділ атакує морськими безекіпажними катерами, російські військові об’єкти у окупованому Криму та кораблі ворожого флоту у Чорному морі. Однак, публічно про діяльність 385-ї окремої бригади морських безпілотників ВМС ЗСУ, зі зрозумілих причин не повідомляють", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 серпня у російському Міністерстві оборони заявили про нібито атаку українського морського дрону на кораблі російського Чорноморського флоту. 

Раніше повідомлялося, що російські окупанти бояться українських морських дронів у Криму і облаштовують оборонні позиції.

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Дата публікації
Перегляди
633
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