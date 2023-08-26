В ВМС Украины создали специальную бригаду морских дронов

В составе Военно-морских сил ВСУ сформировали отдельную бригаду для применения морских беспилотников.

Об этом сообщает Милитарный.

Так, президент Владимир Зеленский, 24 августа, на Софийской площади вручил государственные награды, награды воинским частям и боевые флаги с лентами с почетными наименованиями. В частности, боевое знамя получила и 385-я отдельная бригада морских беспилотных комплексов специального назначения Военно-морских сил ВСУ.

Следует отметить, что ранее существование такого подразделения в составе украинского военного флота публично не сообщалось. То есть, в составе ВМС Украины впервые в истории сформировали отдельную бригаду для применения морских беспилотников (беспилотных судов).

"Вероятно, именно это подразделение атакует морскими безэкипажными катерами, российские военные объекты в оккупированном Крыму и корабли вражеского флота в Черном море. Однако публично о деятельности 385-й отдельной бригады морских беспилотников ВМС ВСУ по понятным причинам не сообщают", — говорится в сообщении.

Напомним, 17 августа в российском Министерстве обороны заявили о якобы атаке украинского морского дрона на корабль российского Черноморского флота.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты боятся украинских морских дронов в Крыму и обустраивают оборонные позиции.

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