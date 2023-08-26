"Это только начало": Игнат прокомментировал атаки беспилотников на Москву

В ночь на 26 августа Россию снова атаковали дроны.

Все более участившиеся атаки беспилотников на Москву являются следствием агрессии РФ.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он убежден, что такие случаи в РФ будут происходить все чаще.

"Россия получила то, что и должна была получить — тоже воздушные тревоги. Конечно, это только начало. Я думаю, что Силы обороны будут иметь больше средств для того, чтобы на России было все тревожнее и опаснее и чтобы они пережили то же, что переживают". наши граждане", — заявил Игнат.

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По его словам, захватчики должны заплатить высокую цену за агрессию.

"Но без оружия, без реакции на то, что они делают, разумеется, не обойтись, поэтому Россия будет все чаще испытывать такие атаки", — отметил спикер.

Напомним, что в ночь на 26 августа Москву и область в очередной раз атаковали беспилотники. Россияне обвинили в атаке "киевский режим".

Беспилотник ночью атаковал Москву

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