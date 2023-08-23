Российские власти прокомментировали атаку БпЛА на Москву

Беспилотник попал в здание в Москве-Сити.
Российские власти отреагировали на очередную атаку ударных беспилотников на российскую столицу Москву.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что один беспилотник попал в здание в Москве-Сити, а второй якобы сбил ПВО.
В свою очередь в Минобороны страны-агерсорки заявили, что два беспилотника были сбиты силами ПВО в Московской области.
Кроме того, в МО РФ заявили, что третий был якобы подавлен средствами РЭБ в самой Москве, из-за чего потерял ориентацию и попал в строящийся дом в Москва-Сити.
Напомним, ранее сообщалось, что ночью, 23 августа, в столице страны агрессоры Москве и области снова слышны взрывы.
Кроме того, мы ранее информировали, что полковник ВСУ назвал три главных мишени для украинских БПЛА по Москве.
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