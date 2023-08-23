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Российские власти прокомментировали атаку БпЛА на Москву

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Российские власти прокомментировали атаку БпЛА на Москву

Удар БпЛА по зданию в Москва-Сити

Беспилотник попал в здание в Москве-Сити.

Российские власти отреагировали на очередную атаку ударных беспилотников на российскую столицу Москву.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что один беспилотник попал в здание в Москве-Сити, а второй якобы сбил ПВО.

В свою очередь в Минобороны страны-агерсорки заявили, что два беспилотника были сбиты силами ПВО в Московской области.

Кроме того, в МО РФ заявили, что третий был якобы подавлен средствами РЭБ в самой Москве, из-за чего потерял ориентацию и попал в строящийся дом в Москва-Сити.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью, 23 августа, в столице страны агрессоры Москве и области снова слышны взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что полковник ВСУ назвал три главных мишени для украинских БПЛА по Москве.

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Дата публикации
Просмотры
432
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