Астрологический прогноз на 23 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любые профессиональные проекты, за которые человек возьмется в этот день, окажутся успешными, а вот от старых, незавершенных ране, лучше отказаться: они отнимут много времени и сил, но окажутся безрезультатными.
Символ дня: Птица Феникс.
Стихия дня: Земля, Огонь.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: хризолит, уваровит, гранатит.
За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь серьезные последствия, поэтому, почувствовав первые симптомы, необходимо отказаться к врачу.
Питание дня: лечебное голодание – разумеется, назначенной лечащим врачом, не только поможет избавиться от лишнего веса, но и пополнит утраченную энергию, необходимую для жизни и работы.
Стрижка дня: день благоприятен для стрижки – считается, что она принесет крепкое здоровье и долголетие.
Дачные работы дня: от работы на земле лучше отказаться.
Магия и мистика дня: рекомендуется проводить обряды и читать заговоры, которые способствуют примирению с друзьями.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому нужно внимательно проанализировать увиденное.
Табу дня: сидячий образ жизни может негативно отразиться на самочувствии.
Цитата дня: «Интернет не сближает, он – скопление одиночества. Мы вроде вместе, но каждый один. Иллюзия общения, иллюзия дружбы, иллюзия жизни…» (Януш Леон Вишневский).
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