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Астрологический прогноз на 23 августа

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
259
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 23 августа

Астрологический прогноз на 23 августа / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: любые профессиональные проекты, за которые человек возьмется в этот день, окажутся успешными, а вот от старых, незавершенных ране, лучше отказаться: они отнимут много времени и сил, но окажутся безрезультатными.

Символ дня: Птица Феникс. 

Стихия дня: Земля, Огонь. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: хризолит, уваровит, гранатит.

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь серьезные последствия, поэтому, почувствовав первые симптомы, необходимо отказаться к врачу. 

Питание дня: лечебное голодание – разумеется, назначенной лечащим врачом, не только поможет избавиться от лишнего веса, но и пополнит утраченную энергию, необходимую для жизни и работы.

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки – считается, что она принесет крепкое здоровье и долголетие. 

Дачные работы дня: от работы на земле лучше отказаться.

Магия и мистика дня: рекомендуется проводить обряды и читать заговоры, которые способствуют примирению с друзьями. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому нужно внимательно проанализировать увиденное. 

Табу дня: сидячий образ жизни может негативно отразиться на самочувствии. 

Цитата дня: «Интернет не сближает, он – скопление одиночества. Мы вроде вместе, но каждый один. Иллюзия общения, иллюзия дружбы, иллюзия жизни…» (Януш Леон Вишневский). 

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Дата публикации
Просмотры
259
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