Гороскоп на 23 августа для всех знаков Зодиака: день переосмысления своих поступков

День переосмысления и оценки своих поступков – как в профессиональной, так и в личной жизненной сфере.

Можно проводить работу над ошибками, делать выводы и определять новые цели и задачи. Тем, кто озабочен своей карьерой, звезды рекомендуют немного притормозить: сейчас усилия успехом не увенчаются, так что нужно взять тайм-аут и накопить необходимые для работы силы – как физические, так и моральные.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 23 августа для Овнов

Звезды призывают вас посвятить нынешний день себе – точнее, занятию, которое приносит вам максимальное удовольствие: для одних это – уход за собой, для других – и чтение или рукоделие, для третьих – прогулки.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 23 августа для Тельцов

Не стоит тянуть свою работу в одиночку: стоит только кинуть клич, как на помощь придут друзья и родные, которые готовы делать ее вместе с вами – не отказывайтесь от их услуг.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 23 августа для Близнецов

Не отвлекайтесь на разговоры, которые не имеют непосредственного отношения к вашей работе, даже если они покажутся интересными: вы не сразу заметите, как много времени они у вас отнимут.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 23 августа для Раков

Представители вашего знака, которые давно собираются что-то изменить в своей профессиональной деятельности, могут считать, что им повезло – сегодняшний день максимально благоприятен для решительных действий..

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 23 августа для Львов

День благоприятен для общения с друзьями и родственниками, с которыми вы давно не виделись и не созванивались – имеет смысл позвонить или хотя бы написать им, это принесет пользу обеим сторонам.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 23 августа для Дев

Понимая, что виноваты перед кем-то из близких, воспользуйтесь позитивными энергиями дня, чтобы извинить, если же кто-то обидел вас, а сейчас намерен попросить прощения, обязательно примите его.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 23 августа для Весов

Решив сменить место работы, не торопитесь делать решительные шаги: переберите имеющиеся в наличии предложения, взвесьте все доводы в пользу каждого из них и только потом говорите «да» или «нет».

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 23 августа для Скорпионов

Финансовое предложение, которое будут позиционировать как исключительное выгодное, на самом деле, таковым, скорее всего не является, так что, во избежание неприятностей, лучше его не принимать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 23 августа для Стрельцов

Вам сегодня важно ставить перед собой только реальный цели, этот день не подходит для несбыточных мечтаний – предаваясь им, вы только зря потратите драгоценное время, которое нужно вам для реальных дел.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 23 августа для Козерогов

Не стоит стремиться к покорению серьезных профессиональных вершин – все равно «подняться» на них вам не удастся. Используйте день для рутинной работы, до которой до сих пор не доходили руки.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 23 августа для Водолеев

Если человек, который вас чем-то задел, захочет наладить отношения, не отказывайтесь: забудьте о ссоре, которая развела вас в разные стороны, – не стоит так долго носить «камень» обиды за пазухой.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 23 августа для Рыб

Принятое в этот день решения с большой долей вероятности окажется неправильным и может со временем привести к нежелательным – и даже неприятным – последствиям.

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