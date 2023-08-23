Астрологічний прогноз на 23 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які професійні проєкти, за які людина візьметься цього дня, виявляться успішними, а ось від старих, незавершених ран, краще відмовитися: вони заберуть багато часу і сил, але виявляться безрезультатними.

Символ дня: Птах Фенікс.

Стихія дня: Земля, Вогонь.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливе каміння дня: хризоліт, уваровіт, гранатит.

За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть мати серйозні наслідки, тому, відчувши перші симптоми, необхідно відмовитись до лікаря.

Харчування дня: лікувальне голодування — зрозуміло, призначене лікарем, що не тільки допоможе позбутися зайвої ваги, але і поповнить втрачену енергію, необхідну для життя і роботи.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки – вважається, що вона принесе міцне здоров'я та довголіття.

Дачні роботи дня: від роботи землі краще відмовитися.

Магія та містика дня: рекомендується проводити обряди та читати змови, які сприяють примиренню з друзями.

Сни дня: сни цієї ночі часто бувають віщими, тому потрібно уважно проаналізувати побачене.

Табу дня: сидячий спосіб життя може негативно вплинути на самопочуття.

Цитата дня: «Інтернет не зближує, він – скупчення самотності. Ми начебто разом, але кожен сам. Ілюзія спілкування, ілюзія дружби, ілюзія життя…» (Януш Леон Вишневський).

Читайте також: