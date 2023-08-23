Російська влада прокоментувала атаку БпЛА на Москву

Безпілотник потрапив у будівлю в Москві-Сіті.
Російська влада відреагувала на чергову атаку ударних безпілотників на російську столицю Москву.
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що один безпілотник потрапив у будівлю в Москві-Сіті, а другий нібито збила ППО.
В свою чергу у Міноборони країни-агерсорки заявили, що два безпілотники були збитий силами ППО у Московській області.
Крім того, у МО РФ заявили, що третій був нібито придушений засобами РЕБ у самій Москві, через що втратив орієнтацію та влучив у будинок, який будується у Москва-Сіті.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі, 23 серпня, у столиці країни агресори Москві та області знову чутно вибухи.
Крім того, ми раніше інформували, що полковник ЗСУ назвав три головні мішені для українських БПЛА по Москві.
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