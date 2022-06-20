У Житомирі невідомі стріляли в автобус.
Інцидент стався ввечері 18 червня на вулиці Київській. Зазначається, що невідомі поцілили у скло автобуса. Правоохоронці оперативно розшукали причетних до події.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Житомирської області.
"Ппатрульні отримали виклик на вулицю Київська. Заявник повідомив, що невідомі особи з автомобіля Ford сірого кольору здійснили постріл з пістолета в бокове скло автобуса та поїхали геть", – йдеться у повідомленні.
Поліцейські прибули на місце події. Їм оперативно вдалося виявити вказаний автомобіль та осіб у ньому на проспекті Незалежності.
Як повідомлялося, Служби безпеки викрила чергових прихильників "руского міра" у Житомирській області. Публічно підтримували так звану "військову спецоперацію" країни-агресорки Росії та дії її військових в Україні мешканець Овруча, а також житель Житомира.
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