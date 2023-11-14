"Укрзалізниця" внесла зміни до маршруту до Варшави: деталі

"Укрзалізниця" продовжила новий маршрут до Варшави. Якщо раніше пасажири могли їхати поїздом із Коломиї до Львова, а на прикордонній станції Рава-Руська пересідали на польський поїзд, то тепер пасажири зможуть доїхати до Чернівців.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, пасажири зможуть починати або завершувати варшавський маршрут з Чернівців. Так, поїзд №868/867 в експериментальному режимі відправлятиметься з Чернівців через Івано-Франківськ та Львів до Рави-Руської 15, 17, 19, 21, 25 та 27 листопада о 3:02.

"Він прямуватиме через станції Снятин, Заболотів, Коломию, Івано-Франківськ, Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Брюховичі та Жовкву і прибуватиме до Рави-Руської о 9:58. Там відбуватиметься пересадка на поїзд польського перевізника SKPL, який прибуває до Варшави о 17:18", - йдеться у повідомленні.

Крім того, також призначені додаткові рейси з Чернівців до Рава-Руської через Івано-Франківськ та Львів.

"Поїзд №866/865 відправлятиметься з Чернівців 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 14:45 і прибуватиме до Івано-Франківська 17:03, до Львова о 20:07, і до Рави-Руської о 22:02", - вказано у повідомленні.

Придбати квитки на всі рейси можна в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, тепер придбати квитки на найпопулярніший потяг Київ-Варшава в застосунку "Укрзалізниця" можна лише з "Дія.Підписом", що має змінити ситуацію зі спекуляцією та спростити придбання квитків на поїзд з України до Польщі.

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