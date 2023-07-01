Уряд розширить програму "Доступні ліки": що відомо

Уряд розширить програму "Доступні ліки". Зокрема МОЗ планує влітку додати препарат, який стосується знеболення.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич в ефірі телемарафону 1 липня.

"Незважаючи на те, що в нас є певні виклики з бюджетним фінансуванням в умовах війни, поряд із тим і за допомогою наших міжнародних партнерів ми розширюємо цю програму. Ми плануємо влітку додати препарат, який стосується знеболення. Так само буде розширюватися реімбурсація (механізм відшкодування державою вартості лікарських засобів – ред.). Окрім лікарських засобів цьогоріч будуть відшкодовуватись і медичні вироби. Це ще одне нововведення, яке буде покриватися зі сторони держави для пацієнтів", - розповіла вона.

Нагадаємо, від 1 липня "Доступні ліки" відпускатимуть лише за електронним рецептом.

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