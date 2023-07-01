Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Уряд розширить програму "Доступні ліки": що відомо

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
460
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Уряд розширить програму "Доступні ліки": що відомо

Від 1 липня "Доступні ліки" відпускатимуть лише за електронним рецептом / Фото: ТСН.ua

МОЗ планує влітку додати препарат, який стосується знеболення.

Уряд розширить програму "Доступні ліки". Зокрема МОЗ планує влітку додати препарат, який стосується знеболення.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич в ефірі телемарафону 1 липня.

"Незважаючи на те, що в нас є певні виклики з бюджетним фінансуванням в умовах війни, поряд із тим і за допомогою наших міжнародних партнерів ми розширюємо цю програму. Ми плануємо влітку додати препарат, який стосується знеболення. Так само буде розширюватися реімбурсація (механізм відшкодування державою вартості лікарських засобів – ред.). Окрім лікарських засобів цьогоріч будуть відшкодовуватись і медичні вироби. Це ще одне нововведення, яке буде покриватися зі сторони держави для пацієнтів", - розповіла вона.

Нагадаємо, від 1 липня "Доступні ліки" відпускатимуть лише за електронним рецептом.

итайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
460
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація