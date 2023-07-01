Правительство расширит программу "Доступні ліки": что известно

Правительство расширит программу "Доступні ліки". В частности, Минздрав планирует летом добавить препарат, который касается обезболивания.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Мария Карчевич в эфире телемарафона 1 июля.

"Несмотря на то, что у нас есть определенные вызовы с бюджетным финансированием в условиях войны, вместе с тем и с помощью наших международных партнеров мы расширяем эту программу. Мы планируем летом добавить препарат, который касается обезболивания. Также будет расширяться реимбурсация (механизм возмещения) государством стоимости лекарственных средств – ред.). Кроме лекарственных средств в этом году будут возмещаться и медицинские изделия. Это еще одно нововведение, которое будет покрываться со стороны государства для пациентов", — рассказала она.

Напомним, с 1 июля "Доступні ліки" будут отпускаться только по электронному рецепту.

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