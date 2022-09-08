В Одесі чоловік вбив товариша через борг – всього 500 гривень

Поліцейські затримали одесита, який до смерті побив свого знайомого через борг у 500 гривень.
Інцидент трапився на вулиці Головковського.
Про це повідомляє пресслужба Одеської області.
Увечері, прихопивши дерев'яний брусок, 24-річний зловмисник пішов до приятеля нібито за боргом та тачкою. За словами злочинця, боржник не хотів повертати гроші та тачку, через що він його й побив.
Про 36-річного чоловіка з розривом селезінки до поліції повідомили лікарі. Постраждалий від отриманих травм помер у лікарні.
Під час огляду місця події слідчі вилучили палицю, якою, ймовірно, били потерпілого і тієї ж ночі встановили особу правопорушника. На ранок убивцю затримали.
За навмисні тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого, фігурантові загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.
Раніше стало відомо, що у Києві суд призначив покарання чоловіку, який через ревнощі вбив товариша.
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