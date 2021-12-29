В Одесі здорожчає електроенергія: коли і наскільки

В Одесі здорожчає електроенергія: коли і наскільки

Нові тарифи почнуть діяти від 1 січня 2022 року.

В Одесі затвердили нові тарифи на електроенергію, які почнуть діяти від 1 січня 2022 року.

Про це повідомили в пресслужбі "Одеської обласної енергопостачальної компанії".

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За даними підприємства, вартість світла становитиме 1,44 грн за 1 кВт·год (з ПДВ) для індивідуальних побутових споживачів, які використовують до 250 кВт·год.

Для тих, хто споживає понад 250 кВт·год, вартість електроенергії збільшиться до 1,68 грн за 1 кВт·год (з ПДВ).

Для колективних побутових споживачів тариф становитиме 1,68 грн за 1 кВт·год (з ПДВ).

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Нагадаємо, у 2022 році на українців чекають зміни в економічному житті. Ціни на деякі продукти можуть підскочити, а ще очікуються зміни у грошових надходженнях громадян.

Фахівці з профільних міністерств і парламенту по-різному бачать ситуацію із підняттям цін на комунальні послуги у 2022 році. Щонайменше заспокоюють - від січня і до кінця опалювального сезону навряд слід очікувати на якісь зміни в платіжках. А воду і газ, нібито, чіпати взагалі не збираються.

Відповідно до ухваленої постанови Кабміну № 859 від 11.08.2021 р., тарифи на електроенергію у 2022 році залишаться незмінними щонайменше до 30 квітня 2022 року. Натомість, за прогнозами Міністерства економіки, українцям варто очікувати зростання тарифів на електроенергію - на 17,5%.

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