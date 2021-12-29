В Одессе подорожает электроэнергия: когда и насколько

В Одессе подорожает электроэнергия: когда и насколько

Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2022 года.

В Одессе утвердили новые тарифы на электроэнергию, которые начнут действовать с 1 января 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе "Одесской областной энергоснабжающей компании".

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По данным предприятия, стоимость света составит 1,44 грн за 1 кВтч (с НДС) для индивидуальных бытовых потребителей, которые используют до 250 кВтч.

Для тех, кто потребляет более 250 кВтч, стоимость электроэнергии увеличится до 1,68 грн за 1 кВтч (с НДС).

Для коллективных бытовых потребителей тариф будет составлять 1,68 грн за 1 кВтч (с НДС).

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Напомним, в 2022 году украинцев ждут изменения в экономической жизни. Цены на некоторые продукты могут подскочить, а еще ожидаются конфигурации в денежных поступлениях людей.

Специалисты по-разному видят ситуацию с поднятием цен на коммунальные услуги в 2022 году. По меньшей мере, успокаивают — с января и до конца отопительного сезона вряд ли следует ожидать каких-либо изменений в платежках. А воду и газ, вроде бы, трогать вообще не собираются.

Согласно принятому постановлению Кабмина № 859 от 11.08.2021 г., тарифы на электроэнергию в 2022 году останутся неизменными, по меньшей мере, до 30 апреля 2022 года. В то же время, по прогнозам Министерства экономики, украинцам следует ожидать роста тарифов на электроэнергию — на 17,5%.

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