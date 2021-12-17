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В Одеській області чоловік застрелив собак сусіда

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В Одеській області чоловік застрелив собак сусіда

pixabay.com

У ситуації розбирається поліція.

У Дачненській сільській громаді чоловік пройшов до двору сусіда та застрелив кількох його собак. 

Про це повідомили у поліції Одеської області.

За даними правоохоронців, сусіди багато разів конфліктували через тварин. Однак підозрюваний заперечує вбивство собак. 

Його причетність до справи можуть підтвердити відеозаписи з камер спостережень, які зафіксували момент скоєння злочину.

Наразі поліцейські досліджують усі докази. Якщо провину сусіда доведуть, його можуть засудити за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, в Одесі зафільмували випадок жорстокого поводження з твариною. Літня жінка била свого пса бійцівської породи повідцем по морді.

В Україні від 8 серпня 2021 року набув чинності закон, який посилює відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Тварин забороняється бити і завдавати їм болю.

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