В Одеській області чоловік застрелив собак сусіда

У ситуації розбирається поліція.

У Дачненській сільській громаді чоловік пройшов до двору сусіда та застрелив кількох його собак.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

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За даними правоохоронців, сусіди багато разів конфліктували через тварин. Однак підозрюваний заперечує вбивство собак.

Його причетність до справи можуть підтвердити відеозаписи з камер спостережень, які зафіксували момент скоєння злочину.

Наразі поліцейські досліджують усі докази. Якщо провину сусіда доведуть, його можуть засудити за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, в Одесі зафільмували випадок жорстокого поводження з твариною. Літня жінка била свого пса бійцівської породи повідцем по морді.

В Україні від 8 серпня 2021 року набув чинності закон, який посилює відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Тварин забороняється бити і завдавати їм болю.

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