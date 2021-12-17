В Одеській області чоловік застрелив собак сусіда

У ситуації розбирається поліція.
У Дачненській сільській громаді чоловік пройшов до двору сусіда та застрелив кількох його собак.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
За даними правоохоронців, сусіди багато разів конфліктували через тварин. Однак підозрюваний заперечує вбивство собак.
Його причетність до справи можуть підтвердити відеозаписи з камер спостережень, які зафіксували момент скоєння злочину.
Наразі поліцейські досліджують усі докази. Якщо провину сусіда доведуть, його можуть засудити за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, в Одесі зафільмували випадок жорстокого поводження з твариною. Літня жінка била свого пса бійцівської породи повідцем по морді.
В Україні від 8 серпня 2021 року набув чинності закон, який посилює відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Тварин забороняється бити і завдавати їм болю.
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