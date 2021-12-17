В Одесской области мужчина застрелил собак соседа

В ситуации разбирается полиция.
В Дачненской сельской общине мужчина прошел ко двору соседа и застрелил нескольких его собак.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
По данным правоохранителей, соседи много раз конфликтовали из-за животных. Однако подозреваемый отрицает убийство собак.
Его причастность к делу могут подтвердить видеозаписи с камер наблюдений, зафиксировавших момент совершения преступления.
Полицейские исследуют все доказательства. Если вина соседа будет доказана, его могут осудить по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса.
Напомним, в Одессе сняли случай жестокого обращения с животным. Пожилая женщина избивала своего пса бойцовской породы поводком по морде.
В Украине с 8 августа 2021 года вступил в силу закон, усиливающий ответственность за жестокое обращение с животными. Животных запрещается бить и причинять им боль.
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