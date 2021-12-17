В Одесской области мужчина застрелил собак соседа

В ситуации разбирается полиция.

В Дачненской сельской общине мужчина прошел ко двору соседа и застрелил нескольких его собак.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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По данным правоохранителей, соседи много раз конфликтовали из-за животных. Однако подозреваемый отрицает убийство собак.

Его причастность к делу могут подтвердить видеозаписи с камер наблюдений, зафиксировавших момент совершения преступления.

Полицейские исследуют все доказательства. Если вина соседа будет доказана, его могут осудить по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса.

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Напомним, в Одессе сняли случай жестокого обращения с животным. Пожилая женщина избивала своего пса бойцовской породы поводком по морде.

В Украине с 8 августа 2021 года вступил в силу закон, усиливающий ответственность за жестокое обращение с животными. Животных запрещается бить и причинять им боль.

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