Как почувствовать себя миллионером, прилетев в Дубай

Арендовали спорткар, оделись дорого и вы уже миллионер.

Машины нет – скучаешь в Дубае! Без авто в этом городе действительно – никак. Без машины жить в таком мегаполисе просто нереально – передвигаться здесь на автобусах и такси – это очень дорого и не удобно. Передвигаться по городу лучше на личном транспорте.

Самые интересные факты узнавали в эфире программы " ДжеДаи " на телеканале 2+2.

Дубай славится автомобильным разнообразием. BMW и Mercedes здесь — как Lanos и Chevrolet Aveo у нас. Настоящие же богачи рассекают на Bugatti и коллекционных Corvette. Чтобы понять, насколько здесь любят роскошные машины. Из десяти автомобилей запаркованных возле торгового центра – четыре Ferrari и одна Bentley.

В городе миллионеров без проблем можно стать одним из них в час – просто арендовав Lamborghini. Дорогая жизнь, дорогие авто - туристы мечтают хотя бы немного прикоснуться к прекрасному. Надеть хорошую одежду, арендовать дорогое авто и, конечно, показать замечательную картинку.

Не нравится спорткар или ретро, можно прокатиться на старом добром Mercedes Gelandewagen Brabus. Это авто любят больше других, прежде всего потому, что на такой машине катается сам Шейх (Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum). Ну и конечно все крутые мужчины любят "гелик".

Арендовать – да. А вот купить машину в Дубае не так уж и просто. Выбор ограничен – один только класс люкс. Дешевого или среднего сегмента не существует. Но можно купить хорошее авто по умеренной цене. Вот например, Bentley Continental здесь стоит, каких-нибудь девяносто тысяч долларов.

Но продавец убеждает – купить машину это ничто. Главное – приобрести для машины элитный номер. К примеру, Corvette стоит 115 тысяч долларов, машина прошла всего пять тысяч километров. Но крутой номер стоит в разы больше. Все зависит от региона и количества цифр. Чем меньше цифр – тем больше стоимость.

Здесь постоянно проводят аукционы, на которых покупают крутые автомобильные номера. За самый дорогой не так давно отдали – четырнадцать с половиной миллионов долларов

Так что, можем говорить с уверенностью, Дубай – это действительно столица роскошной жизни. Что говорить, если даже кусочек металла на бампере здесь – это бюджет небольшого украинского города.

Как арендовать элитный автомобиль в Дубае

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