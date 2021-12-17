Оренда Lamborghini на годину та номера за мільйони доларів: яке автомобільне життя в Дубаї

Оренда Lamborghini на годину та номера за мільйони доларів: яке автомобільне життя в Дубаї

Орендували спорткар, одяглися гарно і ви вже мільйонер.

Машини немає - сумуєш в Дубаї! Без авто в цьому місті дійсно - ніяк. Без машини жити в такому мегаполісі просто нереально - пересуватись тут на автобусах та таксі - це дуже дорого і не зручно. Пересуватись містом краще на особистому транспорті.

Найцікавіші факти, дізнавались в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

Дубай славиться автомобільним різноманіттям. BMW та Mercedes тут - як Lanos та Chevrolet Aveo у нас. Справжні ж багатії розсікають на Bugatti та колекційних Corvette. Аби зрозуміти наскільки тут люблять розкішні машини. З десяти автівок запаркованих біля торгівельного центру - чотири Ferrari та одна Bentley.

У місті мільйонерів без проблем можна стати одним з них на годину - просто орендувавши Lamborghini. Дороге життя, дорогі авто - туристи мріють хот трошки доторкнутися до прекрасного. Одягнути гарний одяг, орендувати дороге авто та звісно показати чудову картинку.

Не подобається спорткар чи ретро, можна проїхатись на старому доброму Mercedes Gelandewagen Brabus. Це авто полюбляють більше за інших, насамперед через те, що на такій машині катається сам Шейх (Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum). Ну і звісно всі брутальні чоловіки люблять “гелік”.

Орендувати - так. А от купити машину в Дубаї не так вже і просто. Вибір обмежений - один лише клас люкс. Дешевого, або середнього сегменту не існує, як клас. Але можна купити непогане авто за помірною ціною. Ось наприклад, Bentley Continental тут коштує, якихось дев’яносто тисяч доларів.

Та продавець переконує - купити машину це ніщо. Головне - придбати для машини елітний номер. Наприклад, Corvette коштує 115 тисяч доларів, машина пройшла лише п’ять тисяч кілометрів. Але крутий номер коштує в рази більше. Все залежить від регіону та кількості цифр. Чим менше цифр - тим більша вартість.

Тут постійно проводять аукціони на яких купують круті автомобільні номери. За найдорожчий не так давно віддали - чотирнадцять з половиною мільйонів доларів

Тож, можемо говорити з упевненістю, Дубай - це дійсно столиця розкішного життя. Що казати, якщо навіть шматочок металу на бампері тут - це бюджет невеликого українського міста.

Як орендувати елітний автомобіль в Дубаї

Також, пропонуємо ознайомитись з тим, де паркують свої автомобілі мешканці Дубаї.