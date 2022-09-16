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В Умані обмежили доступ до району паломництва хасидів

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В Умані обмежили доступ до району паломництва хасидів

Фото: Associated Press

В Умані Черкаської області обмежили доступ до району паломництва брацлавських хасидів.

Доступ до місця паломництва перед святкуванням єврейського Нового року Рош-га-Шана обмежили від 00:00 15 вересня.

Про це повідомила представниця міжнародного благодійного фонду імені Раббі Нахмана Ірина Рибницька. 

За її словами, паломників додатково інформують про небезпеку перебування в Україні:

"У нас є окремий сайт, де ми інформуємо про правила безпеки й про обмеження, які діють наразі на території України: заборона скупчення людей, масові заходи, комендантська година, необхідність носити документи. Тобто всі обмеження, які є в Україні, стосуються і паломників. Паломники попереджені про небезпеку, більш того існує реєстрація, де вони підписують, що поінформовані про ситуацію в Україні.

До слова, в Умані підготували для хасидів-паломників 21 укриття. Біля самого місця святкувань підготували спеціальне повноцінне укриття на 2-2,5 тисячі осіб.

Як повідомлялося, що уьогоріч в Умані, попри війну, очікують 10 тисяч паломників-хасидів. Минулого року їх кількість становила від 30 до 40 тисяч прочан. 

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Дата публікації
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