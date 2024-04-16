Відверта заява Байдена: "РФ не зупиниться на Україні"

Президент США Джо Байден впевнений, що Росія не зупиниться на Україні. Путін піде далі по Європі, якщо Київ зазнає поразки.

Про це очільник Білого дому сказав під час зустрічі із прем'єр-міністром Чехії Петром Фіала у Вашингтоні, передає чеське видання Actualne Cz.

Зокрема, Байден подякував Чехії за зусилля забезпечити Україну артилерійськими боєприпасами та підтримці країні, яка воює проти російської агресії.

"Ви великий союзник, ми стаємо ближчими, ми сильніші, ми поглибили наше оборонне співробітництво. Я ціную те, як ви допомагаєте Україні. Ви в Чехії знаєте, що Росія не зупиниться на Україні", - вважає американський лідер.

Байден закликав Конгрес ухвалити важливий закон про допомогу Україні.

У відповідь чеський прем'єр наголосив на важливості перемоги України, бо "це буде сигналом для інших агресивних держав".

"Сьогодні нас захищає НАТО. І його європейська частина демонструє більше відповідальності, ніж раніше, і готова давати більше грошей на оборону", - зазначив він.

За його словами, він переконаний, що низка країн уважно спостерігають за долею російської агресії в Україні.

Як повідомляли раніше, Зеленський вважає, що шансів перемогти у війні проти Росії не буде без допомоги союзників.

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