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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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27
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Вибух авто на Одещині: загинув військовослужбовець ТЦК

У момент вибуху чоловік перебував в авто, він загинув на місці.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Вибух авто на Одещині

Вибух авто на Одещині

У п’ятницю, 6 червня, на Одещині вибухнуло авто. Загинув військовослужбовець ТЦК.

Про це пише «Суспільне», покликаючись на власні джерела.

В Одеській області підірвали воєнкома одного з районів

Як пише “Думська”, в Одеській області підірвали воєнкома одного з районів. Чоловік загинув унаслідок вибуху автомобіля вдень 6 червня в Березівському районі Одеської області.

У пресслужбі поліції регіону зазначили, що інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, 6 червня у Березівському районі Одещини вибухнув автомобіль.

Стало відомо про одного загиблого. Найімовірніше, йдеться про військкома. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

На місці події працювали усі необхідні служби.

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