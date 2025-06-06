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Вибух авто на Одещині: загинув військовослужбовець ТЦК
У момент вибуху чоловік перебував в авто, він загинув на місці.
У п’ятницю, 6 червня, на Одещині вибухнуло авто. Загинув військовослужбовець ТЦК.
Про це пише «Суспільне», покликаючись на власні джерела.
В Одеській області підірвали воєнкома одного з районів
Як пише “Думська”, в Одеській області підірвали воєнкома одного з районів. Чоловік загинув унаслідок вибуху автомобіля вдень 6 червня в Березівському районі Одеської області.
У пресслужбі поліції регіону зазначили, що інформація про постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, 6 червня у Березівському районі Одещини вибухнув автомобіль.
Стало відомо про одного загиблого. Найімовірніше, йдеться про військкома. Інформація щодо потерпілих уточнюється.
На місці події працювали усі необхідні служби.