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Взрыв авто в Одесской области: погиб военнослужащий ТЦК
В момент взрыва мужчина находился в автомобиле, он погиб на месте.
В пятницу, 6 июня, в Одесской области взорвался автомобиль. Погиб военнослужащий ТЦК.
Об этом пишет «Общественное», ссылаясь на собственные источники.
В Одесской области взорвали военкома одного из районов
Как пишет "Думская", в Одесской области взорвали военкома одного из районов. Мужчина погиб в результате взрыва автомобиля днем 6 июня в Березовском районе Одесской области.
В пресс-службе полиции региона отметили, что информация о пострадавших уточняется.
Напомним, 6 июня в Березовском районе Одесщины взорвался автомобиль.
Стало известно об одном погибшем. Скорее всего, речь идет о военном. Информация о пострадавших уточняется.
На месте происшествия работали все необходимые службы.