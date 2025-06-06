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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Взрыв авто в Одесской области: погиб военнослужащий ТЦК

В момент взрыва мужчина находился в автомобиле, он погиб на месте.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Взрыв авто в Одесской области

Взрыв авто в Одесской области

В пятницу, 6 июня, в Одесской области взорвался автомобиль. Погиб военнослужащий ТЦК.

Об этом пишет «Общественное», ссылаясь на собственные источники.

В Одесской области взорвали военкома одного из районов

Как пишет "Думская", в Одесской области взорвали военкома одного из районов. Мужчина погиб в результате взрыва автомобиля днем 6 июня в Березовском районе Одесской области.

В пресс-службе полиции региона отметили, что информация о пострадавших уточняется.

Напомним, 6 июня в Березовском районе Одесщины взорвался автомобиль.

Стало известно об одном погибшем. Скорее всего, речь идет о военном. Информация о пострадавших уточняется.

На месте происшествия работали все необходимые службы.

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