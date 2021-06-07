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Зеленський розповів, коли саме летить на зустріч до Байдена

Автор
Яна КовальЯна Коваль
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Зеленський розповів, коли саме летить на зустріч до Байдена

УНІАН

Байден готовий до зустрічі з Володимиром Зеленським у Вашингтоні після того, як він повернеться зі своєї поїздки до Європи.

7 червня під час телефонної розмови президента США і Володимира Зеленського стало відомо, що Джо Байден запросив президента України до Білого дому.

Володимир Зеленський заявив у своєму Tvwitter-акаунті, що з нетерпінням очікує зустрічі. Президент України зазначив, що це відбудеться у липні 2021 року.

"Дякую Джо Байдену за запрошення відвідати Білий дім у липні під час нашої телефонної розмови. Я з нетерпінням чекаю цієї зустрічі, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці між Україною та США", - написав Зеленський.

Нагадаємо, 7 червня Джо Байден заявив Володимиру Зеленському, що чекає його візиту до Вашингтона цього літа. Крім того, американський президент зазначив, що має намір викласти Путіну план США на випадок "згубних дій" Росії.

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