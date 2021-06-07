Байден запросив Зеленського до Білого дому

Зустріч президентів України та США планують вже цього літа.
7 червня під час телефонної розмови президент США Джо Байден заявив Володимиру Зеленському, що чекає його візиту до Вашингтона цього літа.
Про це повідомив радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван.
Байден готовий до зустрічі з Володимиром Зеленським у Вашингтоні цього літа після того, як він повернеться зі своєї поїздки до Європи.
National security adviser Jake Sullivan tells @nancycordes that President Biden spoke with Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday, and wants to welcome him to the White House this summer.— CBS News (@CBSNews) June 7, 2021
Biden said he would "stand up firmly for Ukraine's sovereignty," Sullivan says pic.twitter.com/eekYMkNBoC
Нагадаємо, Байден провів телефонну розмову із Зеленським. Що обговорювали президенти.