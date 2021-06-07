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Байден запросив Зеленського до Білого дому

Автор
Яна КовальЯна Коваль
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Байден запросив Зеленського до Білого дому

ТСН.ua

Зустріч президентів України та США планують вже цього літа.

7 червня під час телефонної розмови президент США Джо Байден заявив Володимиру Зеленському, що чекає його візиту до Вашингтона цього літа.

Про це повідомив радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван.

Байден готовий до зустрічі з Володимиром Зеленським у Вашингтоні цього літа після того, як він повернеться зі своєї поїздки до Європи.

Нагадаємо, Байден провів телефонну розмову із Зеленським. Що обговорювали президенти.

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