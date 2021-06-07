Байден запросив Зеленського до Білого дому

Зустріч президентів України та США планують вже цього літа.

7 червня під час телефонної розмови президент США Джо Байден заявив Володимиру Зеленському, що чекає його візиту до Вашингтона цього літа.

Про це повідомив радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван.

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Байден готовий до зустрічі з Володимиром Зеленським у Вашингтоні цього літа після того, як він повернеться зі своєї поїздки до Європи.

National security adviser Jake Sullivan tells @nancycordes that President Biden spoke with Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday, and wants to welcome him to the White House this summer.



Biden said he would "stand up firmly for Ukraine's sovereignty," Sullivan says pic.twitter.com/eekYMkNBoC — CBS News (@CBSNews) June 7, 2021

Нагадаємо, Байден провів телефонну розмову із Зеленським. Що обговорювали президенти.

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