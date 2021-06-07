Байден розповів Зеленському, про що говоритиме з Путіним

Очільник Білого дому запевнив, що обов'язково "відстоюватиме суверенітет України" на зустрічі з Путіним

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з Володимиром Зеленський повідомив, про що говоритиме на зустрічі з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Білий дім.

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За словами радник президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Джо Байден буде твердо "відстоювати суверенітет України" на зустрічі з Путіним в Женеві.

Також очільник Білого дому має намір викласти Путіну план США на випадок "згубних дій" Росії.

National security adviser Jake Sullivan tells @nancycordes that President Biden spoke with Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday, and wants to welcome him to the White House this summer.



Biden said he would "stand up firmly for Ukraine's sovereignty," Sullivan says pic.twitter.com/eekYMkNBoC — CBS News (@CBSNews) June 7, 2021

Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна і Джо Байдена відбудеться 16 червня в Женеві. США планують підняти, зокрема, питання суверенітету України, ситуації в Білорусі і кібербезпеки.

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