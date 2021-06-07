Байден розповів Зеленському, про що говоритиме з Путіним

Очільник Білого дому запевнив, що обов'язково "відстоюватиме суверенітет України" на зустрічі з Путіним
Президент США Джо Байден у телефонній розмові з Володимиром Зеленський повідомив, про що говоритиме на зустрічі з Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Білий дім.
За словами радник президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Джо Байден буде твердо "відстоювати суверенітет України" на зустрічі з Путіним в Женеві.
Також очільник Білого дому має намір викласти Путіну план США на випадок "згубних дій" Росії.
National security adviser Jake Sullivan tells @nancycordes that President Biden spoke with Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday, and wants to welcome him to the White House this summer.— CBS News (@CBSNews) June 7, 2021
Biden said he would "stand up firmly for Ukraine's sovereignty," Sullivan says pic.twitter.com/eekYMkNBoC
Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна і Джо Байдена відбудеться 16 червня в Женеві. США планують підняти, зокрема, питання суверенітету України, ситуації в Білорусі і кібербезпеки.