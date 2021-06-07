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Байден розповів Зеленському, про що говоритиме з Путіним

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Байден розповів Зеленському, про що говоритиме з Путіним

Associated Press

Очільник Білого дому запевнив, що обов'язково "відстоюватиме суверенітет України" на зустрічі з Путіним

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з Володимиром Зеленський повідомив, про що говоритиме на зустрічі з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Білий дім.

За словами радник президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Джо Байден буде твердо "відстоювати суверенітет України" на зустрічі з Путіним в Женеві.

Також очільник Білого дому має намір викласти Путіну план США на випадок "згубних дій" Росії.

Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна і Джо Байдена відбудеться 16 червня в Женеві. США планують підняти, зокрема, питання суверенітету України, ситуації в Білорусі і кібербезпеки.

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