Не домовились про ціну: Білорусь створює РФ проблеми зі зброєю – ГУР

РФ і Білорусь не дійшли згоди щодо вартості виготовлення деталей для зброї.
Підприємства Росії та Білорусі не дійшли згоди щодо вартості деталей і вузлів до ракетних систем залпового вогню "Град".
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
Згідно з контрактом, білоруський підрядник ВАТ "Волатавто" має поставити 250 одиниць продукції, необхідної для виробництва та ремонту РСЗВ "Град" російському замовникові – ЗАТ "Спеціальне конструкторське бюро".
Йдеться, зокрема, про рами, основи, напрямні труби, люльки та інші елементи бойових машин.
За даними ГУР, суперечка виникла під час зустрічі, коли делегація "Волатавто" презентувала папери з розрахунками – вартість окремих видів білоруської продукції перевищувала очікувану росіянами на 500-600%.
"Після напружених переговорів білоруси провели додаткову калькуляцію та знайшли "вихід" для здешевлення: виробляти складові елементи будуть субпідрядники, які не мають відповідних ліцензій. Це означатиме зниження якості продукції, а отже – підвищені ризики використання зібраних із таких деталей та вузлів РСЗВ "Град", - зазначає ГУР.
Обидва підприємства перебувають під міжнародними санкціями.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, Польща купує деяку агропродукцію в Білорусі, яку заборонила ввозити з України.
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