Не домовились про ціну: Білорусь створює РФ проблеми зі зброєю – ГУР

РФ і Білорусь не дійшли згоди щодо вартості виготовлення деталей для зброї.

Підприємства Росії та Білорусі не дійшли згоди щодо вартості деталей і вузлів до ракетних систем залпового вогню "Град".

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Згідно з контрактом, білоруський підрядник ВАТ "Волатавто" має поставити 250 одиниць продукції, необхідної для виробництва та ремонту РСЗВ "Град" російському замовникові – ЗАТ "Спеціальне конструкторське бюро".

Йдеться, зокрема, про рами, основи, напрямні труби, люльки та інші елементи бойових машин.

За даними ГУР, суперечка виникла під час зустрічі, коли делегація "Волатавто" презентувала папери з розрахунками – вартість окремих видів білоруської продукції перевищувала очікувану росіянами на 500-600%.

"Після напружених переговорів білоруси провели додаткову калькуляцію та знайшли "вихід" для здешевлення: виробляти складові елементи будуть субпідрядники, які не мають відповідних ліцензій. Це означатиме зниження якості продукції, а отже – підвищені ризики використання зібраних із таких деталей та вузлів РСЗВ "Град", - зазначає ГУР.

Обидва підприємства перебувають під міжнародними санкціями.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Польща купує деяку агропродукцію в Білорусі, яку заборонила ввозити з України.

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