Не договорились о цене: Беларусь создает РФ проблемы с оружием – ГУР

РФ и Беларусь не пришли к соглашению о стоимости изготовления деталей для оружия.
Предприятия России и Беларуси не пришли к согласию по стоимости деталей и узлов к ракетным системам залпового огня "Град".
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
Согласно контракту, белорусский подрядчик ОАО "Волатавто" должен поставить 250 единиц продукции, необходимой для производства и ремонта РСЗО "Град" российскому заказчику — ЗАО "Специальное конструкторское бюро".
Речь идет, в частности, о рамах, основаниях, направляющих трубах, трубках и других элементах боевых машин.
По данным ГУР, спор возник во время встречи, когда делегация "Волатавто" представила бумаги с расчетами – стоимость отдельных видов белорусской продукции превышала ожидаемую россиянами на 500-600%.
"После напряженных переговоров белорусы провели дополнительную калькуляцию и нашли "выход" для удешевления: производить составные элементы будут субподрядчики, не имеющие соответствующих лицензий. Это означает снижение качества продукции, а значит — повышенные риски использования собранных из таких деталей и узлов РСЗО "Град", – отмечает ГУР.
Оба предприятия находятся под международными санкциями.
Напомним, по данным СМИ, Польша покупает некоторую агропродукцию у Белоруси, которую запретила ввозить из Украины.
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