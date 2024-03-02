Не договорились о цене: Беларусь создает РФ проблемы с оружием – ГУР

РФ и Беларусь не пришли к соглашению о стоимости изготовления деталей для оружия.

Предприятия России и Беларуси не пришли к согласию по стоимости деталей и узлов к ракетным системам залпового огня "Град".

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Согласно контракту, белорусский подрядчик ОАО "Волатавто" должен поставить 250 единиц продукции, необходимой для производства и ремонта РСЗО "Град" российскому заказчику — ЗАО "Специальное конструкторское бюро".

Речь идет, в частности, о рамах, основаниях, направляющих трубах, трубках и других элементах боевых машин.

По данным ГУР, спор возник во время встречи, когда делегация "Волатавто" представила бумаги с расчетами – стоимость отдельных видов белорусской продукции превышала ожидаемую россиянами на 500-600%.

"После напряженных переговоров белорусы провели дополнительную калькуляцию и нашли "выход" для удешевления: производить составные элементы будут субподрядчики, не имеющие соответствующих лицензий. Это означает снижение качества продукции, а значит — повышенные риски использования собранных из таких деталей и узлов РСЗО "Град", – отмечает ГУР.

Оба предприятия находятся под международными санкциями.

Напомним, по данным СМИ, Польша покупает некоторую агропродукцию у Белоруси, которую запретила ввозить из Украины.

Читайте также ведущие новости дня: