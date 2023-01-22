"Танки Leopard будуть в Україні": у розвідці розповіли деталі

В ГУР Міноборони запевнили, що загальна позиція партнерів щодо перемоги України вже сформована.

Україна зрештою отримає німецькі танки Leopard, наразі лише дискутується публічне подавання цього рішення.

Про це речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив у ефірі телеканалу "Еспресо".

"Танки Leopard будуть в Україні, але публічна подача цього рішення все ще дискутується", – сказав представник розвідки.

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"За останній рік вільний світ пройшов тектонічні кроки й зміни у розумінні ситуації в Україні, сприйняття Росії та готовності допомагати Україні. Все, що ми бачимо по допомозі щодо засобів протиповітряної, протиракетної оборони й бронетехніки – це вже прорив", – додав Юсов.

Щодо танків він додав, що наразі немає остаточного оголошення публічного рішення, проте консенсус вже сформований.

"Загальна позиція партнерів щодо необхідності перемоги України вже сформована, а для цього точно потрібні танки, зокрема танки Leopard 2", – пояснив речник ГУР Міноборони.

Нагадаємо, західні держави не досягли згоди щодо постачання до України танків Leopard німецького виробництва за підсумками засідання у Рамштайні 20 січня. Однак міністр оборони ФРН Борис Пісторіус розпорядився провести інспекцію танків Leopard 1 і Leopard 2 у Німеччині, що може свідчити про плани таки передати їх Києву.

Водночас очільник українського Міноборони Олексій Резніков заявив про "оптимістичній прорив" у питанні танків Leopard. За словами міністра, на "Рамштайні" погодили, що країни з цими танками на озброєнні можуть починати навчальні курси для українських танкових екіпажів.

Коментуючи питання танків Leopard, президент США Джо Байден запевнив, що Україна отримає всю необхідну зброю для, щоб захиститись від російських агресорів.

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