"Танки Leopard будут в Украине": в разведке рассказали детали

В ГУР Минобороны заверили, что общая позиция партнеров по победе Украины уже сформирована.

Украина в конце концов получит немецкие танки Leopard, пока только лишь дискутируется публичная подача этого решения.

Об этом пресс-секретарь ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Танки Leopard будут в Украине, но публичная подача этого решения все еще дискутируется", – сказал представитель разведки.

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"За последний год свободный мир прошел тектонические шаги и изменения в понимании ситуации в Украине, восприятия России и готовности помогать Украине. Все, что мы видим по помощи средств противовоздушной, противоракетной обороны и бронетехники — это уже прорыв", — добавил Юсов.

По танкам он добавил, что пока нет окончательного объявления публичного решения, однако консенсус уже сформирован.

"Общая позиция партнеров по необходимости победы Украины уже сформирована, а для этого точно нужны танки, в том числе танки Leopard 2", – пояснил спикер ГУР Минобороны.

Напомним, западные государства не достигли согласия по поставкам в Украину танков Leopard немецкого производства по итогам заседания в Рамштайне 20 января. Однако министр обороны ФРГ Борис Писториус распорядился провести инспекцию танков Leopard 1 и Leopard 2 в Германии, что может свидетельствовать о планах передать их Киеву.

В то же время глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил об "оптимистическом прорыве" в вопросе танков Leopard. По словам министра, на "Рамштайне" согласовали, что страны с этими танками на вооружении могут начинать обучающие курсы для украинских танковых экипажей.

Комментируя вопросы танков Leopard, президент США Джо Байден заверил, что Украина получит все необходимое оружие для защиты от российских агрессоров.

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