Як правильно спати, щоб нічого не боліло: пози, матраци та подушки

Щоб після сну не боліли спина та шия, треба зберегти природні вигини тіла. Для цього існує лайфгак – можна спати на спині, підклавши під коліна подушку.

Для гарного самопочуття людини важливий якісний сон. Адже під час сну відновлюються мозок, міжхребетні диски, хребці та м'язи. Тому неправильна поза, матрац та подушка можуть зіпсувати вам цілий день, наприклад, проявившись болем у спині чи шиї.

Як правильно спати для спини, шиї, хребта і серця, яку позу обрати і на якому боці – читайте на ТСН.ua.

Позу для якісного та здорового сну варто обирати не довільно, а в залежності від індивідуальної чутливості та скарг. Адже, якщо спатимете у правильній позі, це допоможе не лише добре виспатися без болів у різних частинах тіла, а й пом’якшити проблеми зі здоров’ям.

Як правильно спати, щоб не боліла спина

Щоб після прокидання вранці у вас не боліла спина, слід дотримуватися кількох правил під час сну. Відсутність належних умов для правильного сну призводить до перенапруження м'язів спини, деформації міжхребцевих дисків, перетискань нервів і судин.

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Так, аби не боліла спина, спіть на ній або ж на боці. Якщо спатимете на спині, то ваша вага буде найбільш рівномірно розподілена по поверхні тіла. Тому фахівці вважають, що сон у такій позі буде найкращим і в разі болюу спині. Щоб зберегти природні вигини тіла, можна покласти під коліна подушку або ж – під спину згорнутий рушник. Можна також спати на боці з затиснутою між колінами подушкою. Така поза розвантажує хребет і сприяє повному розслабленню м'язів.

Для нормального відпочинку тіла та нервової системи, спіть не більше восьми годин. Якщо переспите, відчуєте біль у спині. За такого сценарію деформуються міжхребетні диски та виникає тиск на нервові закінчення.

Існує міф, для спини корисно спати на твердому матраці. Насправді ж така поверхня створює додаткове навантаження і надлишковий тиск на окремі ділянки тіла. Тому ідеально для спини підійде ортопедичний матрац. Серед таких матраців є моделі, які розвантажують спину, приймаючи форму вигинів тіла.

Щоб не боліла спина, треба спати на маленькій, (не ширше 30-40 см), тонкій і м'якій подушці. Вона дозволить шиї прийняти правильне положення, а саме на одній лінії з хребтом. Якщо ж ви таки полюбляєте спати на животі, то обов'язково підкладайте під нього одну подушку, щоб не порушувався прогин хребта. Якщо ж спите на спині, покладіть подушку ще й під коліна, аби зняти напругу з хребта.

Сон на маленькій подушці / Фото: Pexels

Якщо спина вже болить, то не можна спати на животі, бо така поза може лише посилити біль. Відбуватиметься тиск на м'язи спини, згладжуватиметься природний вигин хребта і ви будете змушені цілу ніч тримати шию поверненою.

Як правильно спати для хребта

Правильним для хребта вважається сон на спині або ж на боці на помірно твердому, правильно підібраному матраці. Сон на спині допомагає тримати хребет у правильному положенні, а відтак – зменшити тиск на нього. Подушка має бути невеликою заввишки 8-10 см і не повинна заходити під плечі. Руки повинні бути розташовані нижче плечового поясу і не заходити під голову.

Також дуже корисно для хребта спати у позі ембріона – це найбільш фізіологічна поза для сну.

Для здоров’я хребта не рекомендовано спати на животі, адже в такій позиції відсутній природний вигин поперекового відділу. На животі варто спати лише в разі певних проблем із травленням, зокрема, при здутті.

Як правильно спати головою

Куди спати головою вважається правильним? Насправді на сьогодні науково не доведений конкретний вплив того, на яку сторону світу повинні під час сну бути обернені голова або ноги людини. Однак на думку багатьох фахівців, найсприятливішим для здоров’я та енергетики людини є сон із розташованою на північ головою. Вважається, що таким чином людина опиняється вздовж магнітних ліній Землі і це сприяє відчуттю стабільності та спокою. Енергетики також радять уникати того, щоб спати ногами до дверей.

Сон ногами до дверей

Як правильно спати, щоб не боліла шия

Щоб не боліла шия, варто уникати сну на животі. Також використовуйте лише одну подушку, розташовуючи її лише під головою і уникаючи, аби на ній перебували плечі. Корисною буде ортопедична подушка для шиї, яка зможе тримати голову і положення шийного відділу хребта у фізіологічно правильному положенні. В такому разі шийний і грудний відділи хребта будуть розслаблені, що знизить напругу.

Зауважимо, найкращий спосіб запобігти болю у шиї та хребті – сон на спині з обома руками збоку або на грудях.

Біль у шиї після сну / Фото: pixabay.com

Чи можна спати на лівому боці

Спати на лівому боці не лише можна, але й корисно для організму. Доведено, що сон на лівому боці покращує травлення, роботу селезінки, сприяє здоровій роботі серця, зменшує біль від печії, покращує кровообіг, зменшує тиск на порожнисту вену (найбільшу в організмі), полегшує дихання (усуває хропіння).

Сон на лівому боці також сприяє максимальному розслабленню хребта і повноцінному відновленню після важкого дня.

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Окрім того, корисно спати на лівому боці вагітним. Це допомагає покращити кровообіг до серця і в матки, тож сон на лівому боці корисний і для мами, і для малюка.

На якому боці краще спати для серця

Для серця найкраще спати на правому боці. Зокрема, саме така поза корисна для тих, хто має проблеми із серцем: на орган буде значно менше навантаження.

Окрім цього, спати на правому боці рекомендовано після відновлювального періоду після інфаркту, тим, у кого є хронічні захворювання печінки, хвороби жовчевого міхура, гастрит зі зниженою кислотністю.

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