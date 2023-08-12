Чому не можна спати з відкритим вікном: навіть влітку

Дослідження показало цікаві результати. Виявляється на ніч вікна краще закривати. Навіть влітку, коли температура повітря досить висока.

Багато хто полюбляє спати з відкритими вікнами, адже вважається, що так можна забезпечити постійне циркулювання в приміщенні свіжого повітря, яке покращує сон. Насправді, наукове дослідження показало зовсім протилежні результати. Фахівці рекомендують навіть влітку спати з зачиненими вікнами.

Чому не можна залишати вікна відкритими на ніч

Хоча можна подумати, що свіже повітря допомагає заснути, це міф, який глибоко закріпився в нашій підсвідомості.

2020 року було опубліковане дослідження Університету Йоганна Гутерберга (Майнц), яке довело, що звичка залишати вікна відкритими на ніч може негативно вплинути на ваше здоров'я. В деяких випадках це може навіть призвести до фатальних наслідків для організму.

В ході дослідження вчені дійшли висновку, що шум нічного транспорту істотно впливає на самопочуття. Навіть під час міцного сну людина сприймає весь цей шум на підсвідомому рівні.

Багато що залежить також від розташування будинку та самої квартири. Наприклад, у житлі, яке розташоване поруч з проїжджою частиною рівень шуму буде набагато вищим.

Як краще спати: з відкритим чи зачиненим вікном? / Фото: pixabay.com

Через надмірний нічний шум відбувається порушення внутрішнього годинника (добового ритму організму). Це важлива система, яка допомагає регулювати роботу всіх внутрішніх органів, контролює більшість метаболічних, функціональних та біологічних параметрів організму, в залежності від часу доби. Наприклад, саме від часу дня або ночі залежить те, як тіло регулює на температуру тіла, роботу пам'яті, артеріальний тиск, апетит, численні гормони, енергетичний баланс, імунну систему.

Ключовий висновок дослідження такий: занадто короткий сон чи його часті переривання, які пов'язані з шумом на вулиці збільшують ризик серцево-судинних захворювань в майбутньому. Нічний шум також може підвищувати артеріальний тиск, збільшувати викидання гормонів стресу тощо.

Від поганого нічного відпочинку можуть з'являтися такі психічні захворювання як тривожні розлади, депресія.

Що робити, щоб виспатися і не відкривати вікно

Експерти радять відкривати вікно на 15 хвилин до сну та вранці відразу після пробудження. Снотерапевтка та сомнологиня Інгрід Вербек вважає, що ідеальною температурою для спальні є 15-20 градусів тепла.

В спеку повинно бути досить комфортно, щоб висипатися. Якщо ваше тіло надто холодне чи надто гаряче, це також може викликати неспокійний сон, часті пробудження, які негативно впливають на здоров'я.

Тому, щоб не відчиняти вікно, можна встановити в кімнаті кондиціонер або використовувати вентилятор для охолодження повітря. Також провітрювання перед сном повинно вистачати для комфортного відпочинку вночі.

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