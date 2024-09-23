Десантники прорвали ще одну ділянку кордону РФ на Курщині

Це вже друга успішна операція ЗСУ з прориву російського кордону на території Курської області.

Захисники 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ здійснили успішний прорив на російському кордоні.

Про це повідомило управління комунікацій командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України прорвали одну з ділянок російського кордону. Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області РФ", — йдеться в повідомленні.

Військові також опублікували відео, на якому видно, як вони створюють проходи в інженерних загородженнях і ведуть бої на ворожій території. Бійці не уточнили, де саме відбувся прорив кордону.

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