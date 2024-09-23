Десантники прорвали еще один участок границы РФ на Курщине

Это уже вторая успешная операция ВСУ по прорыву российской границы на территории Курской области.

Защитники 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ совершили успешный прорыв на российской границе.

Об этом сообщило управление коммуникаций командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШИ ВС Украины прорвали один из участков российской границы. Это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала операции на территории Курской области РФ", — говорится в сообщении.

Военные также опубликовали видео, где видно, как они создают проходы в инженерных заграждениях и ведут бои на вражеской территории. Бойцы не уточнили, где именно произошел прорыв границы.

Напомним, политолог Владимир Фесенко рассказывал о "Плане победы Украины". По его словам, он многогранный документ с пятью основными пунктами, каждый из которых имеет свою роль и задачи.

Читайте также: