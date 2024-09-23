Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Десантники прорвали еще один участок границы РФ на Курщине

Это уже вторая успешная операция ВСУ по прорыву российской границы на территории Курской области.

Защитники 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ совершили успешный прорыв на российской границе.

Об этом сообщило управление коммуникаций командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШИ ВС Украины прорвали один из участков российской границы. Это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала операции на территории Курской области РФ", — говорится в сообщении.

Военные также опубликовали видео, где видно, как они создают проходы в инженерных заграждениях и ведут бои на вражеской территории. Бойцы не уточнили, где именно произошел прорыв границы.

Напомним, политолог Владимир Фесенко рассказывал о "Плане победы Украины". По его словам, он многогранный документ с пятью основными пунктами, каждый из которых имеет свою роль и задачи.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация