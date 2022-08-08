До України прибули німецькі Gepard: що про них відомо (відео)

До України прибули перші три зенітні самохідні артилерійські установки Gepard з Німеччини, які є одними з найкращих у своєму класі.
Gepard здатний працювати в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії противника.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" на сторінці у Facebook.
"Ці комплекси прикриватимуть важливі об'єкти інфраструктури від атак вертольотів та літаків на малих та надмалих висотах", — йдеться у повідомленні.
Ці САУ вражають цілі на відстані від 100 метрів до 4 км. Екіпаж складає всього три особи: водій, командир та навідник.
Основні характеристики установки:
- вражають ціль на відстані від 100 метрів до 4 кілометрів
- комплекси покриватимуть об’єкти інфраструктури від атак гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах
- розробка артилерійських установок почалась ще в 60-х роках. Довгий час Gepard була важливим елементом протиповітряної оборони армій Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Вже у 2000-х роках від них відмовились
- установка базується на шасі танка Leopard 1
- на башті встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA та два радари, які фіксують ціль на відстані до 15 кілометрів
- основний боєкомплект – 320 снарядів для ураження повітряних цілей
- темп вогню - 550 пострілів з кожної гармати на хвилину
Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, чому США та інші західні союзники не дають Україні достатньо зброї для деокупації захоплених РФ територій.
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