В Украину прибыли немецкие Gepard: что о них известно (видео)

В Украину прибыли первые три зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard из Германии, являющиеся одними из лучших в своем классе.
Gepard способен работать в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на странице Facebook.
"Эти комплексы будут прикрывать важные объекты инфраструктуры от атак вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах", — говорится в сообщении.
Эти САУ поражают цели на расстоянии от 100 м до 4 км. Экипаж составляет всего три человека: водитель, командир и наводчик.
Основные характеристики установки:
- поражают цель на расстоянии от 100 метров до 4 километров
- комплексы будут покрывать объекты инфраструктуры от атак вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах
- разработка артиллерийских установок началась еще в 60-х годах. Долгое время Gepard являлась важным элементом противовоздушной обороны армий Германии, Нидерландов и Бельгии. Уже в 2000-х годах от них отказались
- установка базируется на шасси танка Leopard 1
- на башне установлены две 35 мм пушки Oerlikon KDA и два радара, которые фиксируют цель на расстоянии до 15 километров
- основной боекомплект – 320 снарядов для поражения воздушных целей
- темп огня – 550 выстрелов из каждой пушки в минуту
Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, почему США и другие западные союзники не дают Украине достаточное оружие для деоккупации захваченных РФ территорий.
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