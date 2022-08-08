В Украину прибыли немецкие Gepard: что о них известно (видео)

В Украину прибыли первые три зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard из Германии, являющиеся одними из лучших в своем классе.

Gepard способен работать в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на странице Facebook.

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"Эти комплексы будут прикрывать важные объекты инфраструктуры от атак вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах", — говорится в сообщении.

Эти САУ поражают цели на расстоянии от 100 м до 4 км. Экипаж составляет всего три человека: водитель, командир и наводчик.

Основные характеристики установки:

поражают цель на расстоянии от 100 метров до 4 километров

комплексы будут покрывать объекты инфраструктуры от атак вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах

разработка артиллерийских установок началась еще в 60-х годах. Долгое время Gepard являлась важным элементом противовоздушной обороны армий Германии, Нидерландов и Бельгии. Уже в 2000-х годах от них отказались

установка базируется на шасси танка Leopard 1

на башне установлены две 35 мм пушки Oerlikon KDA и два радара, которые фиксируют цель на расстоянии до 15 километров

основной боекомплект – 320 снарядов для поражения воздушных целей

темп огня – 550 выстрелов из каждой пушки в минуту

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, почему США и другие западные союзники не дают Украине достаточное оружие для деоккупации захваченных РФ территорий.

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