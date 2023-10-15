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Гарно горить: українські бійці збили російський вертоліт Мі-8 (відео)

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Гарно горить: українські бійці збили російський вертоліт Мі-8 (відео)

Вертоліт Мі-8 / Twitter

На каналі Сирського з'явилося відео знищення ворожої техніки.

Українські бійці 25-ї окремої повітрянодесантної бригади збили російський Мі-8. Повітряний апарат гарно догоряв у лісосмузі.

Відео знищення Мі-8 опубліковано на офіційному Телеграм-каналі командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Збиття ворожого вертольота Мі-8 здійснили воїни 25-ї окремої повітрянодесантної бригади. Вони блискуче знищили бойову повітряну машину противника.

"Гарно горить. Молодці, воїни", - прокоментував збиття Сирський.

Зазначимо, що Мі-8 - це радянський багатоцільовий вертоліт, перша модель якого з'явилася на початку 1960-х років. 

Нагадаємо, нещодавно пілот ЗС РФ, який поїхав на відпочинок до Дубая, назад до РФ і не повернувся. Льотчик із позивним "Гавр" здався в полон у посольстві США. ФСБ вважає, що інший військовий, який втік до США на початку великої війни РФ проти України, Антон Васильєв (Лях) переконав Гавриченка в необхідності такого кроку.

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Дата публікації
Перегляди
1287
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