Мародери під час бойових дій у Бучі пограбували ломбарди: з’явилися подробиці

У Бучі на Київщині мародери вкрали майже 800 тисяч грн з ломбардів під час активних бойових дій.

Правоохоронці Київської області оприлюднили нові подробиці масових мародерств, які відбувались в Бучі під час її окупації.

Так, днями поліція Київської області затримала співмешканців – 45-річного чоловіка та 30-річну киянку, які під час бойових дій проникали до ломбардів міста через розбиті вітрини та виносили все цінне.

Загалом, злочинний дует викрав смартфонів, побутової техніки, коштовностей та готівки на рекордну суму - майже на 800 тисяч грн. Але цинічність цього злочину полягає в тому, що цивільне подружжя видало себе за постраждалих.

"Коли була евакуація в безпечне місце, вони разом з сумками, в яких були викрадені речі, сіли в евакуаційний транспорт та виїхали. Злочини не залишились непокараними – завдяки вжитим заходам поліція відстежила шляхи прямування цих людей та затримала їх. Як з’ясувалось, підозрювані викрали навіть пилосос", - повідомила нам речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова.

Фото: Поліція Київської області

Тепер за скоєне підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що жителі так званих "ЛНР" та "ДНР" скаржаться до російської прокуратури, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські солдати безжально грабують та руйнують їхні будинки.

Буча, Ірпінь, Бородянка. Кориневич - про міжнародний трибунал для російських окупантів

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