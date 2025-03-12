Maxar відновлює доступ до супутникових зображень для України

Як підтвердили українські користувачі сервісу, вони вже отримують сповіщення про відновлення доступу.

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies почала відновлення акаунтів українських користувачів у програмі Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD) після нещодавнього блокування.

Як підтвердили українські користувачі сервісу, вони вже отримують сповіщення про відновлення доступу, передає Militarnyi.

GEGD — це програма уряду США, яка надає доступ до комерційних супутникових знімків, зібраних за його запитом. На початку березня адміністрація президента Дональда Трампа тимчасово заблокувала можливість використання цих даних Україною, що стало частиною ширшого обмеження на надання розвідданих.

Однак після переговорів між Україною та США, що відбулися 11 березня, Вашингтон скасував паузу у військовій допомозі та обміні розвідданими. Практично одразу користувачі почали отримувати повідомлення про відновлення доступу до GEGD.

Нагадаємо, 5 березня стало відомо, що США призупинили обмін розвідданими з Україною, включно з даними, які використовувалися для завдання ударів по стратегічних цілях на території Росії та для наведення високоточної зброї біля лінії фронту.

7 березня Maxar Technologies офіційно підтвердила, що обмеження було впроваджене за рішенням уряду США.

На переговорах у Саудівській Аравії Україна погодилася на негайне 30-денне припинення вогню.

Також за результатами зустрічі США негайно скасовують паузу в безпековій допомозі Україні. Крім того, сторони домовилися якнайшвидше укласти угоду про розробку мінеральних ресурсів України.