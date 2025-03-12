РФ атакувала порт Одеси: подробиці про загиблих та наслідки від влади

Пошкоджене цивільне судно, яке в момент удару завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру.

Російські війська завдали ракетного удару по порту Одеси ввечері 11 березня. Через атаку загинули четверо людей, пошкоджені цивільне судно та інфраструктура.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Російські балістична ракета пошкодила судно MJ PINA під прапором Барбадоса. Загинули четверо людей – громадян Сиріїї. Наймолодшому загиблому було 18 років, найстаршому – 24. Ще двоє людей зазнали поранень – це українець та сирієць. Їм надається необхідна допомога.

Кулеба звернув увагу, що у момент удару судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру. Це абсолютно цивільне судно.

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Окрім цього, було пошкоджене ще одне судно, причали, склади для зберігання зерна.

Міністр наголосив, що Росія завдає ударів по українській інфраструктурі, зокрема по портах, задіяних у гарантуванні продовольчої безпеки світу.

"Важливо, щоб портова інфраструктура була захищена від терору, а вільне й безпечне мореплавство було гарантоване. Маємо і далі посилювати нашу протиповірятну оборону, силою зброї та силою дипломатії досягати надійного миру та безпеки", – резюмував Кулеба.

Нагадаємо, 11 березня ввечері ЗМІ повідомили, що РФ атакувала Одесу балістикою, внаслідок чого загинуло четверо людей і було пошкоджено суховантаж та інфраструктуру порту.