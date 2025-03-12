РФ атаковала порт Одессы: подробности о погибших и последствиях от власти

Повреждено гражданское судно, которое в момент удара загружало пшеницу для экспорта в Алжир.

Российские войска нанесли ракетный удар по порту Одессы вечером 11 марта. Из-за атаки погибли четыре человека, повреждены гражданское судно и инфраструктура.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Российская баллистическая ракета повредила судно MJ PINA под флагом Барбадоса. Погибли четыре человека – граждане Сирии. Самому младшему погибшему было 18 лет, самому старшему – 24. Еще два человека получили ранения – это украинец и сириец. Им оказывается необходимая помощь.

Кулеба обратил внимание, что в момент удара судно загружало пшеницу для экспорта в Алжир. Это абсолютно гражданское судно.

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Кроме того, было повреждено еще одно судно, причалы, склады для хранения зерна.

Министр подчеркнул, что Россия наносит удары по украинской инфраструктуре, в том числе по портам, задействованным в обеспечении продовольственной безопасности мира.

"Важно, чтобы портовая инфраструктура была защищена от террора, а свободное и безопасное мореходство было гарантировано. Мы должны и дальше усиливать нашу противовоздушную оборону, силой оружия и силой дипломатии достигать надежного мира и безопасности", — резюмировал Кулеба.

Напомним, 11 марта вечером СМИ сообщили, что РФ атаковала Одессу баллистикой, в результате чего погибли четыре человека и были повреждены сухогруз и инфраструктура порта.