Постные капустные котлеты: рецепт полезного блюда

Приготовьте сочные, с аппетитной румяной корочкой котлеты из капусты, без мяса и яиц.

Вам понадобятся обычные бюджетные продукты: капуста, манная крупа, чеснок, зелень и приправы. Подайте капустные котлеты со сметаной или с любимым вашим соусом.

Ингредиенты капуста белокочанная 700 г лук репчатый 1 шт. чеснок 2 зубчика манная крупа 6 ст. л. зелень укропа 50 г паприка молотая 1 ч. л. перец черный молотый соль панировочные сухари растительное масло

Капусту очистите, разрежьте на несколько частей. Отварите в подсоленной воде, с момента закипания 8-10 минут и откиньте на дуршлаг. Измельчите в блендере и отожмите лишнюю жидкость. Лук и чеснок очистите. Лук натрите на мелкую терку, чеснок выдавите через пресс. Зелень промойте и мелко измельчите. Капусту выложите в миску, добавьте лук, чеснок, укроп, паприку, перец черный молотый, соль, манную крупу и перемешайте. Сформируйте из этой массы котлеты, обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне до золотистой корочки.

Советы:

Котлеты можно жарить без панировочных сухарей.

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