Постные капустные котлеты: рецепт полезного блюда

Приготовьте сочные, с аппетитной румяной корочкой котлеты из капусты, без мяса и яиц.
Вам понадобятся обычные бюджетные продукты: капуста, манная крупа, чеснок, зелень и приправы. Подайте капустные котлеты со сметаной или с любимым вашим соусом.
Ингредиенты
- капуста белокочанная
- 700 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- манная крупа
- 6 ст. л.
- зелень укропа
- 50 г
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- панировочные сухари
- растительное масло
- Капусту очистите, разрежьте на несколько частей. Отварите в подсоленной воде, с момента закипания 8-10 минут и откиньте на дуршлаг. Измельчите в блендере и отожмите лишнюю жидкость.
- Лук и чеснок очистите. Лук натрите на мелкую терку, чеснок выдавите через пресс.
- Зелень промойте и мелко измельчите.
- Капусту выложите в миску, добавьте лук, чеснок, укроп, паприку, перец черный молотый, соль, манную крупу и перемешайте.
- Сформируйте из этой массы котлеты, обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне до золотистой корочки.
Советы:
- Котлеты можно жарить без панировочных сухарей.
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