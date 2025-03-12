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Постные капустные котлеты: рецепт полезного блюда

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
104 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
165
Время на прочтение
1 мин
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Постные капустные котлеты: рецепт полезного блюда

Постные капустные котлеты / Фото: Credits

Приготовьте сочные, с аппетитной румяной корочкой котлеты из капусты, без мяса и яиц.

Вам понадобятся обычные бюджетные продукты: капуста, манная крупа, чеснок, зелень и приправы. Подайте капустные котлеты со сметаной или с любимым вашим соусом.

Ингредиенты

капуста белокочанная
700 г
лук репчатый
1 шт.
чеснок
2 зубчика
манная крупа
6 ст. л.
зелень укропа
50 г
паприка молотая
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
панировочные сухари
растительное масло
  1. Капусту очистите, разрежьте на несколько частей. Отварите в подсоленной воде, с момента закипания 8-10 минут и откиньте на дуршлаг. Измельчите в блендере и отожмите лишнюю жидкость.
  2. Лук и чеснок очистите. Лук натрите на мелкую терку, чеснок выдавите через пресс.
  3. Зелень промойте и мелко измельчите.
  4. Капусту выложите в миску, добавьте лук, чеснок, укроп, паприку, перец черный молотый, соль, манную крупу и перемешайте.
  5. Сформируйте из этой массы котлеты, обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне до золотистой корочки.

Советы:

  • Котлеты можно жарить без панировочных сухарей.

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